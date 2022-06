Paolla Oliveira dança com elenco mirim de 'Cara e Coragem' e brinca: ''Quem é mais criança?''

Atriz Paolla Oliveira se diverte ao surgir dançando com elenco mirim da novela 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h50

A atriz Paolla Oliveira (40) está arrasando com sua nova personagem da novela das sete da TV Globo!

Dando vida a dublê Pat em Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto, a artista compartilhou um registro encantador nos bastidores da produção.

Nesta quarta-feira, 29, a namorada de Diogo Nogueira (41) mostrou o seu gingado ao lado do elenco mirim. A gata surgiu dançando a música Morto Muito Louco, de MC Serginho com Diogo Caruso, que interpreta seu filho Gui na novela, Alice Camargo (Sossô) e Guilherme Tavares (Chiquinho).

"Qual é o mais criança?", brincou Paolla na legenda da postagem.

"A de vestido branco, com certeza!", respondeu um fã nos comentários. "Você, a eterna criança. Linda", disse outra. "Um amor por esse vídeo!! Haha", se derreteu uma terceira. "Muito lindo! Já estou sonhando com os filhos da Paolla e do Diogo!", comentou mais uma.

Paolla Oliveira é pedida em casamento por colega de 'Cara e Coragem'

Recentemente, Paolla Oliveira recebeu um pedido de casamento de uma colega de elenco da novela das sete Cara e Coragem! Maria Eduarda de Carvalho (39), que dá vida a Andrea Pratini, usou suas redes sociais para celebrar a parceria com a artista e brincou com Diogo Nogueira."E como se não bastasse TUDO, ela ainda come pão francês (e coxinha e farofa!) Curte vinho branco (e caipirinha e caipvodka.) É (muito) divertida. É festeira e carinhosa. Mora no tempo da delicadeza. É humana, sensível e generosa… Comecei a escrever este texto pensando em pedir que os astros que ela crê nos protejam nessa linda jornada, mas acho que vou mesmo é pedir licença ao Diogo Nogueira para pedir Paolla em casamento", se divertiu Maria Eduarda.

