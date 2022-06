Paolla Oliveira comenta exposição do seu namoro com Diogo Nogueira: “Estou me permitindo”

Estrela da nova novela “Cara e Coragem” abriu o jogo sobre a exposição do seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 12h01 - Atualizado às 12h02

Paolla Oliveira abriu o coração sobre como se sente em relação à exposição que seu namoro com o cantor Diogo Nogueira tem.

Em entrevista podcast “Papo de Novela” na última semana, a atriz de nova novela das 19h falou sobre seu relacionamento com o cantor: “Para relacionamentos sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”.

A estrela de “Cara e Coragem” comentou que é difícil não expor o relacionamento com o sambista. “É muito difícil no estar com ele, a gente não acabar aparecendo. E daí eu me dei conta, ‘Por que não? Por que não mostrar meu relacionamento?’”, contou a atriz.

A atriz ainda comentou qual foi o impacto dessa exposição em sua vida. “Eu continuo sendo discreta, não vou postar o tempo todo mas acho que é bom me fortalecer como mulher, sabe? Uma mulher que pode namorar, que pode ter problemas, que pode estar em um palco com ele ou ele vir poder me ver gravar”, comentou Paolla

“Sempre mostrei todos os meus lados com muito orgulho: a pessoa responsável, família, como eu sou... E a parte de mulher sempre foi escondida, mas agora estou me permitindo ser uma pessoa mais do que normal”, adicionou a artista.

Neste último dia 10, a atriz e o cantor apareceram juntos em clima de romance em um show do sambista no Rio de Janeiro.