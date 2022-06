'Pantanal' choca público com imagens reais de queimadas

Imagens de incêndio no Pantanal e desespero de Velho do Rio no remake da novela das nove mostra impactos no bioma

O capítulo de terça-feira, 28, da novela das nove Pantanal comoveu o público.

O remake da novela adaptada por Bruno Luperi mostrou os impactos das queimadas na região com imagens reais de incêndio que atingiu o local em 2020. Ao todo, cerca de 17 milhões de animais foram mortos.

Na cena, a vegetação foi tomada pelo incêndio e o personagem de Osmar Prado (74), o Velho do Rio, tentou combater o fogo sozinho, que consumiu plantas e animais, emocionando os fãs da atração. Na web, ele também foi elogiado por sua atuação.

"As queimadas do #Pantanal não são só de novela. É real, é grave e precisa ser combatida com a seriedade que necessita", disse Dira Paes. "É muito importante que se saiba a gravidade das queimadas no #Pantanal. Que os encantados nos protejam, mas que tb existam políticas realmente efetivas de combate ao fogo criminoso no Pantanal e em todos os nossos biomas", falou ainda a intérprete de Filó

"Uma sequência de cena extremamente importante pra podermos, enxergar a importância de prevenir a nossa natureza. O Pantanal é um patrimônio mundial e histórico. Devemos sempre procurar o melhor! Essas cenas são de encher os olhos de lágrimas, é uma grande tristeza", "Esse episódio de Pantanal falando sobre as queimadas foi tão necessário. Não é só uma novela, de grande sucesso, é um meio de comunicação!", "Pantanal queimando e o Veio do Rio em choque. Essa sequência não existiu em 1990. Agora sim uma situação realmente inédita e bem adaptada na trama porque nossa realidade está muito pior", "As queimadas no #Pantanal foram as cenas mais tristes dessa novela. Que dor ver a morte da flora e da fauna e saber que isso é constante e nada ficcional. Quem não chora com esse cenário de terra arrasada já perdeu toda a humanidade", "A cena de ontem com o Véio do Rio me pegou desprevenida ao retratarem as queimadas do #pantanal. Foi uma das cenas mais emocionantes da novela e ela tem um papel importante de denúncia em chamar nossa atenção por via da Arte", comentaram.

José Loreto compartilhou um vídeo mostrando o processo de sua transformação em Tadeu para Pantanal. "Um pouco da minha transformação diária… José Loreto se tornando Tadeu pela perspectiva do figurino de @mariesalles. Simbora peão!!!", disse ele.

As queimadas do #Pantanal não são coisa só de novela. É real, é grave e precisa ser combatida com a seriedade que necessita. — Dira Paes (@DiraPaes) June 29, 2022

É muito importante que se saiba a gravidade das queimadas no #Pantanal. Que os encantados nos protejam, mas que tb existam políticas realmente efetivas de combate ao fogo criminoso no Pantanal e em todos os nossos biomas. pic.twitter.com/8cy72kx8m4 — Dira Paes (@DiraPaes) June 29, 2022

Uma sequência de cena extremamente importante pra podermos, enxergar a importância de prevenir a nossa natureza. O Pantanal é um patrimônio mundial e histórico. Devemos sempre procurar o melhor! Essas cenas são de encher os olhos de lágrimas, é uma grande tristeza. #Pantanalpic.twitter.com/2xAV2XgoGV — Gabriel Oliveira (@booyfromrio) June 29, 2022