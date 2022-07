Pantanal: Casamento de Juma e Jove emociona público no capítulo 100 da novela

Cena do casamento de Juma e Jove em 'Pantanal' comove o público, e Osmar Prado é exaltado por atuação como Velho do Rio

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 09h08 - Atualizado às 09h47

O 100º capítulo da novela das nove Pantanal, exibido na noite de quinta-feira, 21, teve uma sequência de cenas marcantes. Uma delas, emocionou o público, que repercutiu o momento nas redes sociais, exaltando o trabalho dos atores do remake!

A cena do casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) e Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito Show) comoveu os fãs da trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Além do casamento dos pombinhos, o capítulo exibiu cenas do início da novela, como os personagens de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Madeleine (Karine Teles) novos, do relacionamento dele com a jovem Filó (Dira Paes), com um monólogo do Velho do Rio (Osmar Prado), que foi muito elogiado, e discurso do padre na cerimônia.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a cena emocionante, na qual José Leôncio reconhece o pai pelo som do berrante tocado pelo Velho do Rio durante o casamento.

"Não tem o que se discutir em questão de produção da Rede Globo. Caramba, que cena sensacional essa do casamento. F***", "Juma chegandooo, o berrante do velho, o casamento, o José Leôncio reconhecendo o seu pai, ahhhhhhhhhh não aguento", "Eu não to chorando com Juma e Jove não, né? Que cena esplêndida", "Como eu to chorando com o episódio", "A cena foi perfeita", disseram os internautas.

Confira as cenas emocionantes de 'Pantanal' na noite de quinta-feira, 21:

Completamente sem rumo depois de ouvir o berrante #Pantanalpic.twitter.com/5dbBfdugk7 — TV Globo (@tvglobo) July 22, 2022

Dira Paes compartilha cena de 'Pantanal' e celebra Dia do Amigo

No último dia 20 de julho, foi comemorado o Dia do Amigo, e a atriz Dira Paes (53) fez questão de prestar uma homenagem para as colegas de elenco Alanis Guillen e Bella Campos, com uma foto de um abraço afetuoso de suas personagens. "E no #DiaDoAmigo, quem também ama esse trio junto? O abraço de Filó foi no improviso e ganhamos sorrisos de verdade para a cena! #Pantanal", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!