Pamela Anderson anuncia documentário e cutuca série não autorizada polêmica: ''História real''

Atriz Pamela Anderson anuncia documentário sobre sua vida e cutuca série não-autorizada sobre sex-tape e relacionamento conturbado com astro do rock

Redação Publicado em 04/03/2022, às 14h14

A atriz Pamela Anderson (54) resolveu contra-atacar sua insatisfação com a minissérie Pam & Tommy (Star+), que não teve sua autorização e retrata um momento conturbado de sua vida após o vazamento de sua sex tape com o astro do rock Tommy Lee (59) nos anos 1990.

A modelo anunciou, na última quinta-feira, 3, através das suas redes sociais que irá lançar um documentário para contar a sua "história real". As informações foram publicadas pela Fox News, que repercutiu post da atriz de S.O.S. Malibu no Instagram.

“Minha vida. Mil imperfeições. Um milhão de interpretações erradas, maldosas, selvagens e perdidas. Nenhuma expectativa para cumprir, posso apenas te surpreender. Não sou uma vítima, mas, sim, uma sobrevivente e estou viva para contar minha história real.”, diz ela.

Ainda sem título, o documentário sobre a vida de Pamela Anderson será dirigido por Ryan White, que terá acesso a materiais exclusivos e pessoais da artista norte-americana.

Além da atriz, o filho mais velho dela com Tommy Lee, Brandon (25), inclusive, será produtor do documentário. Já Dylan (24), usou as redes sociais para apoiar à mãe.

Pamela Anderson anuncia documentário sobre sua "história real":