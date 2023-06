PAI? MC Cabelinho planeja reverter vasectomia para ter filhos em breve

Namorado de Bella Campos, MC Cabelinho confirma vontade de ser pai e detalha planos para reverter vasectomia

O cantor MC Cabelinho (27) abriu o coração e confessou ter vontade de ser pai em breve. No ar como Hugo em Vai na Fé, da Globo, o artista revelou em entrevista ao Fantástico, no último domingo, 28, que se apaixonou à primeira vista por Bella Campos (25), que por coincidência, faz par amoroso com ele na trama.

“Todo mundo ficava andando pela sala, a professora falava assim: quando der estátua, aí você tem que encarar uma pessoa. Na hora que ela falou: ‘Estátua’, eu procurava alguém pra olhar e todo mundo já tinha olhado para a dupla, sendo que quando eu vi a cena ela também estava olhando para ninguém. Eu fui e olhei pra ela. Mas quando eu olhei pra ela já olhei com outros olhos", confessou.

Vivendo uma nova fase em sua vida, MC Cabelinho faz planos para reverter a cirurgia de Vasectomia que realizou no final do ano passado. Já que, apesar de ter realizado o procedimento invasivo, o funkeiro optou por uma técnica que é reversível, onde ele ainda pode se tornar pai.

“Já conversamos sobre filhos. Eu sou um menino 'vasectomizado'. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto", disse o cantor em entrevista ao portal iG. Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho estão juntos há pouco mais de seis meses.

Os dois se conheceram nos bastidores da novela das 19h, e desde então estão escrevendo uma linda história de amor. O casal assumiu o relacionamento em outubro do ano passado, após diversas especulação dos fãs.

Bella Campos choca ao mostrar cômodos da casa luxuosa de dois andares do namorado

No início da semana, a atriz Bella Campos chocou os internautas ao exibir detalhes da mansão do namorado, MC Cabelinho. Por meio dos Stories do Instagram, ela compartilhou um tour feito pela equipe de arquitetura responsável pelo projeto da casa, mostrando os diferentes cômodos da propriedade luxuosa localizada na Zona Oeste do Rio.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut da Globo, o cantor revelou que apesar do forte laço com a família, ele prefere ter sua própria independência ao morar sozinho. “Sou ligado, gosto de estar com eles. Mas não moro mais com minha mãe. Converso com as pessoas da minha família, sim. Tenho meu afilhado também, mas decidi morar sozinho”, relatou o astro.