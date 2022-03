Outlander: Relembre 5 momentos marcantes da série

Para celebrar a estreia da 6ª temporada de 'Outlander', a Star+ listou, com exclusividade, os momentos mais marcantes da série para maratonar

Já estão disponíveis no Star+ os três primeiros episódios da sexta temporada de Outlander. No novo ano, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) continuam a lutar na América colonial para manter a paz e prosperar numa sociedade que, involuntariamente, marcha em direção à revolução, como Claire sabe muito bem.

A sexta temporada explora o que acontece quando há desarmonia e divisão entre os habitantes da casa que você criou: quando você se torna um forasteiro, por assim dizer, marginalizado e rejeitado em sua própria casa.

Aproveitando a chegada da nova temporada, o Star+ listou alguns dos momentos favoritos dos fãs da série. Mas, atenção, contém spoiler:

O casamento:

Esse episódio está não só na lista dos favoritos dos fãs, mas também na de Diana Gabaldon, escritora dos livros que baseiam a série. Em The Wedding (1x06) acontece o casamento de Claire e Jamie, ocasião em que recitam seus, agora famosos, votos: “sangue do meu sangue, osso do meu osso”, além de contar também com a atitude fofíssima de Jamie ao fazer a aliança do casamento com a chave de sua casa em Lallybroch. Apesar do casal ter concordado em se casar apenas para manter Claire a salvo de Black Jack Randall, é visível que os dois sentem atração um pelo outro, o que foi mais do que comprovado em sua noite de núpcias.

Batalha de Culloden:

Desde a primeira temporada, tanto Claire, quanto o público, acharam que Jamie não sobreviveria a tão conhecida Batalha de Culloden. Entretanto, para a alegria de todos, ele não só sobreviveu, como também finalmente acertou as contas com seu grande inimigo, Black Jack Randall, que o torturou e também prendeu e tentou abusar de Claire. O episódio The Battle Joined (3x01) mostra toda a sangrenta batalha e o momento tão esperando que Jamie mata Black Jack.

O reencontro de Jamie e Claire:

Na primeira temporada, Claire volta grávida para a sua época por achar que Jamie morreria na Batalha de Culloden. Apesar de retornar para seu marido Frank, ela nunca esqueceu o verdadeiro amor da sua vida. Vinte anos depois, após uma série de buscas, Claire descobre que Jamie está vivo e resolve voltar ao passado para reencontrá-lo. O reencontro apresentado no episódio A. Malcom (3x06) é simplesmente emocionante e faz o seu amado desmaiar, literalmente, ao vê-la.

O encontro de pai e filha:

The Birds & The Bees (4x09) apresenta a primeira vez que Jamie vê sua filha com Claire, Brianna, que viajou no tempo para encontrá-lo. O momento é delicado, doce e pra lá de comovente já que Claire voltou para o futuro grávida e Jamie não teve a oportunidade de ver a filha nascer e crescer. No episódio, Bree também surpreende a mãe, que havia voltado para o passado há algum tempo para reencontrar o amor de sua vida. Apesar de todos estarem juntos agora, Jamie e Brianna têm um pouco de dificuldade para se conectar; afinal, o pai que criou Bree foi Frank, que agora está morto. Jamie, no entanto, declara que não pretende substituir Frank e pede a Bree para chamá-lo de “Da”.

Família:

Journeycake (5x11) é um episódio emocionante escrito por Gabaldon sobre família. Bree e Roger descobrem que seu bebê, Jemmy, pode viajar no tempo e decidem voltar ao futuro para a segurança da família. Antes da despedida peculiar, a família se reúne para uma última refeição. Em um aceno ao futuro, Claire os presenteia com “bolos de viagem”, também conhecidos como sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. Além disso, o episódio conta também com grandes revelações, como quando Jamie conta à Bree que ele tem um filho e ela, consequentemente, um irmão; e Ian descobre que Claire, Bree e Roger vêm do futuro.