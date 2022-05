Otaviano Costa relembra passeios e se declara para Flávia Alessandra: "Obra de arte"

O apresentador usou as redes sociais para relembrar passeios por museus, e aproveitou para enaltecer a beleza de Flávia Alessandra

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 08h37

Na última quarta-feira, 18, Otaviano Costa (49) relembrou lugares visitados no Dia Internacional do Museu, e claro, não perdeu a oportunidade de enaltecer a amada, Flávia Alessandra (47).

Em seu perfil no Instagram, Otaviano compartilhou uma série de fotos, relembrando suas visitas a museus ao redor do mundo.

Na postagem, o apresentador surgiu ao lado da amada, Flávia Alessandra, e amigos, em diferentes lugares: "E no Dia Internacional dos Museus, vim compartilhar essas lembranças em família e já deixar a dica pra você que curte. Agora me contaê qual o museu que vc mais adorou conhecer? 1- Rússia, Moscou - Museu da Segunda Guerra Mundial 2- Estados Unidos, Miami - Pérez Art Museum 3- França, Paris - Museu do Louvre 4- Rússia, São Petersburgo - Museu Hermitage (o 2° maior museu do mundo) 5- França, Normandia - D-Day Museum 6 e 7- Brasil, RJ - CCBB", escreveu.

Por último, Otaviano compartilhou uma foto belíssima de Flávia Alessandra e completou o post com uma declaração: "Por último, essa obra de arte que está fora do museu", disse.

