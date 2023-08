Olívia Araújo e Giovana Cordeiro celebram reencontro em 'Fuzuê': “Conexão”

Após ‘Mar do Sertão’, Olívia Araújo e Giovana Cordeiro interpretam mãe e filha em nova novela da Globo, ‘Fuzuê’

As atrizes Olívia Araújo e Giovana Cordeiro estão radiantes com seu reencontro nas gravações da nova novela das sete da Globo, Fuzuê, que estreia em agosto. Após a parceria de sucesso em Mar do Sertão, as atrizes se preparam para encantar o público mais uma vez, desta vez interpretando mãe e filha na trama.

Durante uma coletiva de imprensa com a participação da CARAS Digital, as atrizes não conseguiram conter a emoção: “A relação com a Giovanna, começou um pouco antes, fiz uma cena com ela muito comovente e foi nosso primeiro contato, a gente se entendeu muito rapidamente em cena”, Olívia lembrou o papel de Nossa Senhora na novela da Globo.

Agora, como a personagem Maria Navalha, a atriz celebra a maternidade: “Está sendo uma conexão muito boa, muito sincera, parceria mesmo. Ás vezes a gente nem precisa falar muito, a gente se olha, se abraça e está lá. E essa é uma conexão muito forte, de mãe e filha que se amam muito”, ela se derreteu pela parceria.

Giovana também se emocionou ao falar da colega de elenco na trama: “O meu encontro com a Olívia me emociona muito, ela foi a Nossa Senhora pra mim em ‘Mar do Sertão’, foi um grande presente e eu falava pra ela 'nossa você parece tanto a minha mãe', e a agora ela está sendo a minha mãe”, a atriz lembrou.

“Acredito muito na nossa relação, na troca que a gente tem e acredito muito nesse olhar que ela falou que é verdadeira, muito bonito e muito rápido. Pra mim, ela é o grande amor da vida da Luna, a Luna luta muito pra buscar essa mãe e a gente tem construído isso com muito acolhimento”, Giovana se derreteu por Olívia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Giovana Cordeiro celebra protagonismo em ‘Fuzuê’:

A atriz Giovana Cordeiro tem motivos de sobra para celebrar! A estrela voltará a brilhar nas telinhas da emissora, como a protagonista Luna, na próxima novela das sete Fuzuê, que substituirá Vai na Fé, com estreia marcada para agosto deste ano. Durante a coletiva, ela abriu o coração sobre o desafio de interpretar uma mocinha.