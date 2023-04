Oi? Atriz de 'Vai Na Fé' é hospitalizada após Globo mudar qualidade da maquiagem

Atriz de 'Vai Na Fé' é hospitalizada; informações são do programa 'A Tarde é Sua'

Uma atriz da novela Vai na Fé, exibida no horário das 7, foi hospitalizada após sofrer uma crise alérgica e perdeu dias de gravação . Após ir parar no hospital, ela passou por exames que identificou o motivo pelo qual ela precisou ser internada.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do 'A Tarde é Sua', ela sofreu uma reação à maquiagem utilizada para preparar os atores para as cenas . Ele noticiou que a Globo recentemente mudou os produtos que eram utilizados para cortar custos, o que pode ter causado a alergia.

Pelo jeito, a decisão não foi das melhores. O caso ainda é investigado internamente.

O programa de televisão não expôs o nome da atriz.

FELICIDADE

Ludmilla (31) mostrou todo seu gingado e animação no último sábado,15! Nos bastidores da gravação na Globo, a cantora surgiu dançando e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Por meio de seu Instagram oficial, ela publicou um vídeo ao lado de Clara Moneke (23), a atriz que interpreta a Kate de "Vai na Fé", atual novela das 19h, dançando ao som de "Solteiras Shake", hit da cantora com o DJ Gabriel do Borel.

Nos registros, Lud surgiu com um look pra lá de ousado: macacão preto coladinho e super cavado. Já Clara, optou por um vestido lilás, bem sensual. “Lud e Kate? Nosso nome é Katia!”, escreveu a funkeira na legenda da publicação.