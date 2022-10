Lina Mello fala sobre a série Reis: 'O processo todo tem me ensinado muito como atriz e pessoa'

Lina Mello está na quinta temporada da série bíblica ‘Reis’, da Record, e fala sobre a sua personagem

CARAS digital Publicado em 25/10/2022, às 17h51

A atriz Lina Mello (33), está fazendo sua segunda personagem bíblica na Record, participando da quinta temporada da série ‘Reis’, na qual vive a personagem Mical. Ela também já foi intérprete de Zilpa em 'Gênesis', novela bíblica exibida pela emissora.

“Mical tem sido um presente desde a primeira vez que a li na Bíblia, no roteiro e na primeira preparação… o processo todo tem me ensinado muito como atriz e pessoa. A troca com ela tem sido em muitos âmbitos e hoje tendo gravado a primeira cena, já sinto ela viva e pronta pra crescer mais e mais”, disse a atriz sobre a experiência.

Lina também está trabalhando em um novo projeto: “Estou ensaiando a peça incrível do Domingos Oliveira, o infantil “Brinquedos consertados”. Faço dois personagens: a mãe do Paulinho ( Miguel Venerabile) e o lápis. Estou muito ansiosa para a estreia que está chegando e está ficando linda a peça .Voltar aos palcos e ainda mais com uma equipe e elenco desses é uma honra”, afirmou ela.