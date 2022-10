O Diabo Veste Prada: Anne Hathaway responde se considera Nate um vilão

A atriz Anne Hathaway, que interpreta Andy Sachs no filme 'O Diabo Veste Prada', não viu Nate como alguém mau, mas jovem

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 16h30

A atriz Anne Hathway opinou sobre o papel de Adrian Grenier, o Nate, no icônico filme 'O Diabo Veste Prada'. Por muitos, o namorado da personagem Andy Sachs foi considerado um vilão por não apoiar a carreira dela na moda.

No programa "Watch What Happens Live", a atriz afirmou até mesmo se identificar com o personagem quando era mais nova: "Acho que os dois eram muito jovens e estavam descobrindo as coisas. Ele se comportou como um pirralho, mas eu também me comportei como uma pirralha nos meus 20 anos e espero que superem isso. Acho que é isso que todos nós fazemos e eu não gostaria de ser definida pelo meu pior momento nos meus 20 anos, certamente, então eu não considero Nate um vilão".

Nate foi duramente criticado, pois foi reconhedido pelo público como egoísta, enquanto Andie tentava lidar com a chefe cruel, editora de moda, Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Os dois chegam a terminar o relacionamento pela falta de tempo que ela tinha para ele, mas no final, ela sai do ramo da moda, pede desculpas para o ex-companheiro e o filme dá a entender que poderá haver um possível recomeço entre os dois em Boston.

Adrian Grenier, por outro lado, reconheceu a falta de empatia do personagem após a repercussão: "Eu não vi algumas das sutilezas e nuances desse personagem e o que ele representava no filme até que a sabedoria do público veio online e começou a empurrar o personagem e jogá-lo debaixo do ônibus, e eu fui criticado. Todos aqueles memes que saíram foram chocantes para mim. Não tinha me ocorrido até que eu realmente comecei a pensar sobre isso de muitas maneiras. Ele é muito egoísta, era tudo sobre ele. Não estava se esforçando para apoiar Andy em sua carreira".

Confira vídeo de Anne Hathaway no programa Watch What Happens Live: