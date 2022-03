Novos mascarados entram no 'The Masked Singer Brasil'

Dois novos mascarados entraram na competição

03/03/2022, às 18h50

As surpresas no The Masked Singer Brasil não param!

Quem assistiu ao programa do último domingo, 27, se surpreendeu com uma nova participante: a Leoa. A nova mascarada surpreendeu o público e os jurados com sua fantasia metalizada com telas e cetim bucol toda em dourado. Ela também confundiu ainda mais a cabeça dos detetives ao cantar a música Deixa isso pra lá, de Jair Rodrigues (1939 - 2014).

E as novidades não param por aí. No próximo domingo, 6, o público do The Masked Singer BR conhecerá outro novo mascarado, o Cachorro, com sua fantasia de veludo caramelo e seu moletom estilizado, ele promete conquistar o juri e os fãs do reality.

No próximo programa o segundo grupo se apresentará: o Robô, o Camaleão, o Dragão, o Caranguejo e, agora, o Cachorro. O jurados Tatá Werneck (38), Taís Araújo (43), Rodrigo Lombardi (45) e Eduardo Sterblitch (35) terão a ajuda da atriz Isis Valverde (35) para adivinharem quem são os famosos mascarados.

Confira os novos mascarados do The Masked Singer BR: