Globo nega que ex-marido de Patrícia Poeta foi quem demitiu Manoel Soares

Ex-marido de Patrícia Poeta teria decidido demitir o profissional; veja os detalhes

A saída de Manoel Soares da Globo deixou os fãs surpresos nas redes sociais. Isso porque a decisão drástica não era esperada pelos telespectadores do Encontro. Agora, novas revelações mostram quem foi o responsável pela decisão final.

De acordo com informações da repórter Isabele Benito, do Fofocalizando, quem bateu o martelo e decidiu pela saída do apresentador foi Amauri Soares, novo chefão dos Estúdios Globo. Ele acaba de assumir o posto após um período de transição. A partir de agora, nenhuma decisão é tomada sem o aval do executivo

Ele é ex-marido de Patrícia Poeta e pai de Felipe Poeta, filho do casal. "Amauri Soares é ex-marido da Patrícia, foram casados durante muito tempo. Foi ele quem deu a martelada final de um caso que se arrastava", afirmou ela na edição que foi ao ar nesta sexta-feira (30).

A Globo negou a informação e disse que ele foi demitido após uma ação do Compliance da emissora . Segundo eles, Amauri Soares não tem qualquer interferência nas decisões tomadas com base nos compromissos com a ética e convivência nos bastidores.

Mais cedo, a Globo emitiu um comunicado sobre as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda após a saída do artista. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

Manoel Soares se pronunciou

Em um vídeo no Instagram, o comunicador contou que é o fim de um ciclo e que não ficou magoado com a sua saída da emissora. Agora, ele quer ter novos projetos e também passar um tempo ao lado da família.

“Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.