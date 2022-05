Nova temporada de 'MasterChef' vai ao ar dia 17 de maio; confira detalhes

Dezesseis cozinheiros amadores vão disputar o troféu do Masterchef 2022

Após muita espera, o tão amado reality do Brasil, MasterChef, está de volta!

A nova temporada do reality estreia dia 17 de maio a partir das 22h30 na Band e vai reunir dezesseis cozinheiros amadores em busca do troféu tão cobiçado.

A edição continua sob o comando de Ana Paula Padrão (57) e conta com Erick Jacquin (57), Henrique Fogaça (48) e Helena Rizzo (44) como jurados.

O MasterChef 2022 promete manter a essência raiz e trará muitos chefs nacionais e internacionais serão convidados para trazer suas criações e conhecimentos para os participantes.

“Sou muito verdadeiro nas minhas avaliações, então o público pode esperar o mesmo Fogaça, mas com a régua um pouquinho mais alta, já que a cada ano que passa precisamos evoluir e cobrar um pouco mais. É muito importante que o vencedor faça por merecer. Para isso, minha dica é que cada participante preste muita atenção nas nossas críticas construtivas, além de dar o melhor de si. É preciso cozinhar com o coração e com amor porque só assim não existirá fronteiras para chegar à final”, diz Henrique Fogaça.

Outra coisa que promete estar mais presente do que nunca é a tão amada culinária brasileira, e deve ser exmplorada ao máximo, explorando tudo o que há de mais incrível na mesa dos brasileiros, incluindo grandes clássicos. Jacquin, porém, já avisa que não quer repetições. “Estou de ‘saco cheio’ de ver arroz todos os dias. Não estou aqui para mostrar para o Brasil o que é arroz, isso todo mundo já sabe. Quero comer bem, com inovação, criatividade, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade. Para vencer o ‘MasterChef’, tem que ser mais simples do que as pessoas imaginam. Os cozinheiros complicam suas próprias vidas quando decidem inventar e acabam fazendo tudo errado”, alerta o chef.

As provas externas também prometer ser eletrizantes, e devem provocar diversas emoções entre os cozinheiros amadores. A 'Caixa Misteriosa', o 'Leilão Masterchef' e as temidas provas de confeitaria também serão os destaques do reality.

Helena Rizzo, eleita a melhor chef mulher do mundo pela revista por dois anos consecutivos (2013 e 2014), se diz preparada para mais um desafio: “Não sou uma pessoa que dá bronca. Não gosto desse tom e as minhas cozinhas não funcionam assim. Se for para fazer uma crítica, é melhor tentar construir alguma coisa a partir disso. Claro que depende muito das pessoas também. Toda ação tem uma reação e vice-versa, mas acho que empatia é fundamental. Saber que existe uma história ali por trás e uma intenção, afinal, ninguém é perfeito. As pessoas erram e acertam, possuem suas debilidades, assim como eu e todo mundo. Então, esse olhar mais profundo é muito importante”, opina a jurada.

A nova temporada de MasterChef Brasil estreia dia 17 de maio, e conta com episódios semanais toda terça-feira, 22h30 na Band.

