Nova contratada da Globo, Sabrina Sato participará do 'Domingão com Huck'

A apresentadora Sabrina Sato participará do quadro 'O Domingão tá Vendo'

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 18h53

Após ser anunciada como a mais nova contratada da TV Globo, Sabrina Sato(40) participará do Domingão com Huck.

No programa que vai ao ar no próximo domingo, 27, a apresentadora será uma das convidadas do 'O Domingão tá Vendo', que fará uma sabatina com Laís Caldas (30), a nona eliminada do Big Brother Brasil 22.

Além de Sabrina, o ator Silvero Pereira (39) e a youtuber Camila Loures (27) também participarão da atração, comandada por Luciano Huck (50).

Sabrina comandará reality

Sabrina Sato foi anunciada como a nova apresentadora do canal GNT. Ela apresentará um reality show, o Desapegue Se For Capaz, que tem estreia prevista para o final de abril deste ano. A primeira temporada do programa terá 10 episódios e a cada um, ela contará com a ajuda da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos.

Confira:

Sabrina Sato - Foto: Globo/@rch.fabio

Laís Caldas - Foto: Globo/@rch.fabio

Camila Loures - Foto: Globo/@rch.fabio