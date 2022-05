Nome do filho de Louro José é revelado por Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'

O filho de Louro José teve seu nome revelado por Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 14h55

E finalmente o nome do filho do Louro José foi revelado!

Nesta segunda-feira, 2, durante a exibição do Mais Você, Ana Maria Braga (73) revelou para todo o Brasil o nome de seu neto.

Após algumas semanas da realização do teste de DNA que revelou que o novo louro era mesmo filho do eterno Louro José, uma série de acontecimentos marcaram o Mais Você e o nome do papagaio, que estava em votação, ficou pendente.

Lourito foi o nome escolhido pelo público do programa, mas Ana afirmou que o chamará carinhosamente de Louro Mané, sendo assim, o novo mascote do programa possui dois nomes: "Tivemos vários eventos aqui e eu fiquei devendo o nome dele. E, nesse tempo, eu chamei esse papagaio de todos os nomes possíveis", brincou a apresentadora ao anunciar o nome do neto.

Em seguida, ela lhe deu de presente um crachá mais que especial com os nomes de batismo.

Confira o momento em que Ana Maria Braga anunciou o nome de seu neto, filho de Louro José: