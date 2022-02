No Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel faz homenagem a Tiago Abravanel

Apresentadora Patricia Abravanel fez homenagem para Tiago Abravanel e mostrou torcida para o sobrinho no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 07h26

Mesmo após Tiago Abravanel (34) falar que não tem muito contato com as tias, ele recebeu uma homenagem de Patricia Abravanel (44) no Programa Silvio Santos deste domingo, 20.

No palco do SBT, a apresentadora fez uma festinha para relembrar o sobrinho e mostrar a torcida por ele no BBB 22.

Em sua rede social, a herdeira de Silvio Santos (90) compartilhou fotos do momento que fizeram especialmente para lembrar o nome de Tiago Abravanel.

"Eu e toda produção do @pgmsilviosantos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o @tiagoabravanel! Ti, estamos com você!’ #TeamAbrava Quero agradecer o @alexandreporpetone que da noite para o dia se entregou e arrasou na imitação! Espero que gostem!", falou ela.

Nos comentários, os internautas deram sua opinião sobre o episódio. "Aquele tapa de pelica", disseram. "Não merece, mas tudo bem", falaram outros.

Tiago Abravanel fala sobre Silvio Santos e tias

No BBB 22, Tiago Abravanel falou um pouco de sua família e afirmou que a "família capa de revista não é real".

Em conversa com os brothers, ele comentou que Silvio Santos não vai aos seus aniversários e que sabe da vida das tias pela internet.