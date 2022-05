No Mais Você, Thales Bretas revela sonho que não realizou com Paulo Gustavo

Um ano após o falecimento de Paulo Gustavo, Thales Bretas relembrou história de amor ao lado do humorista e emocionou

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 10h29

Nesta quarta-feira, 04, fará um ano que Paulo Gustavo (1978-2021) faleceu e o viúvo dele, Thales Bretas (34), relembrou um pouco da história de amor com o humorista no Mais Você.

Em bate-papo cheio de emoção com Ana Maria Braga(73), nesta terça-feira, 03, o médico dermatologista comentou sobre o medo que o marido tinha de pegar covid-19 e que faziam testes semanalmente.

"Toda semana a gente testava, ele ficou positivo, ficamos muito tensos. Ele falava que não podia pegar de jeito nenhum. Parecia que o Paulo tinha uma premonição", disse Thales.

Sonho de Thales Bretas e Paulo Gustavo

Durante a conversa, Thales Bretas revelou para Ana Maria Braga que ele e Paulo Gustavo não concretizaram um sonho que tinham de morar em Nova York, cidade favorita do artista, ao comentar sobre onde jogaram as cinzas do falecido.

"A gente jogou um pouquinho em Itaipava e guardei um pouco pra jogar lá [Nova York], porque a gente tinha planos de morar lá, tinha esse projeto de morar lá com as crianças, eles são americanos a gente queria que passassem um pouco da infância lá... acho que é a cidade que ele mais amava no mundo", declarou o médico sobre terem o sonho de viver lá com os herdeiros, Gael e Romeu, por pelo menos três anos.