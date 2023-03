No 'Mais Você', Key fecha a cara com recado frio de Gustavo: "Repensar"

Key fecha a cara ao ouvir um recado bem inesperado; antes, ela confessou estar "apaixonada"

A sister Key Alves ficou surpresa ao receber o primeiro recado de Gustavo após deixar o BBB23. Durante o Mais Você exibido nesta quarta-feira, 8, o brother gravou uma mensagem fria para a sister com quem viveu um romance dentro da casa.

Tudo começou quando Ana Maria Braga quis saber porque Key Alves e Gustavo ainda não se falaram após a sister deixar o BBB23. "Você tá com cara de mulher apaixonada", disse a apresentadora. "Eu tô, posso falar isso para o Brasil inteiro", confessou a atleta que fez muitos elogios ao advogado com quem viveu um tórrido romance dentro da casa.

"Por que não falou com ele ainda?", questionou a apresentadora. Ela deu uma resposta esquiva. "Nem peguei meu celular ainda, não tenho o número dele, não consegui fazer nada ainda, nem dormi eu dormi. Hoje eu vou falar com ele com calma, realmente foi muito intenso e eu sou assim na vida. Não poderia ser diferente ali dentro", disse ela.

O programa então exibiu um recado de Gustavo para a sister, mas ele foi muito cauteloso."O trem continuou pesado lá dentro, mas tô feliz que você seguiu firme até o fim. Agora você vai ter a oportunidade de rever, ver o que poderia fazer diferente. Em breve a gente vai poder conversar sobre tudo e, melhor ainda, sem microfone", disse ele. Key Alves ficou visivelmente surpresa com a mensagem.

Veja:

Novas estratégias

Na madrugada desta quarta-feira, 8, Sarah Aline já começou a montar suas estratégias após conseguir escapar da eliminação no BBB 23. Quem deixou o reality esta semana foi Key Alves.

Na academia com Ricardo e Gabriel Santana, a psicóloga revelou seus próximos passos. Mesmo com Fred a indicando ao Paredão, Bruna Griphao e Larissa estão na mira da sister.

“Eu entendo e acho que se faz coerente com seu jogo e o lugar que eu tenho nele. Eu entendo quando você diz que se tornou fácil para você votar na Lari e no Fred, mas que o nome da Bruna não está envolvido”, opinou Sarah sobre o jogo de Gabriel.