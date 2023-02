No 'Mais Você', Gustavo faz aparição apática e sofre críticas: "Vergonha alheia"

Gustavo faz aparição apática no programa de Ana Maria Braga; público reclamou nas redes sociais

Eliminado do BBB23 após ser considerado um dos favoritos, o caubói Gustavo fez uma aparição apagada no Mais Você exibido nesta segunda-feira (27). Nas redes sociais, o brother sofreu muitas críticas porque evitou entrar em polêmicas.

Questionado por Ana Maria Braga, ele jogou nas costas de Cristian os comentários que foram considerados intolerantes contra a religião de Fred Nicácio. Ao falar do ciúme de Key por Larissa, culpou a jogadora de vôlei que, em sua opinião, "criou na cabeça" algo que não existia. Os fãs acusaram o rapaz de fugir de temas importantes .

"Gustavo é muito fingido. Antes dos comentários do Cris ele já dava a entender de alguma maldade de cunho religioso para o Sapato, porém não especificou e Sapato não entendeu do que se tratava", relembrou um. "Ana, manda um “ACORDA MENINA” no Gustavo… o cara tá dormindo… eu hein!!! Sacode ele, por favor", criticou outro.

Outros também não gostaram da postura do rapaz no programa. "Gustavo é sem sal. Não tem Sazon que dê jeito. Que cara apático", disse outro. "Esse Gustavo não rende nada. Ele não responde. Não fala nada com nada. Só fala o que pensa por trás mesmo. Como passou na seletiva?", questionou outro. "Rindo do Gustavo na Ana Maria... que vergonha alheia", disse outro fã.

Como assim?

Os participantes do BBB 23 amanheceram tensos nesta segunda-feira, 27, após uma semana intensa e a formação de mais um paredão. Cezar Black (34), que foi parar na berlinda como o brother mais votado pelos confinados, demonstrou sua raiva e insatisfação durante o Raio-X, ironizando e insultando seus rivais, em sua maioria, os participantes do Quarto Deserto.

Durante seu vídeo diário, Cezar demonstrou bom humor e começou fazendo piada sobre a situação, mas não escondeu sua revolta com a indicação ao paredão: “Queria muito poder ficar pra aplicar aquele meu curso que eu aprendi aqui. O curso de domador de cobras!.. A gente aqui tem que ter muito cuidado, são cobras de várias espécies. Elas podem te picar”, disse sobre seus inimigos do reality.