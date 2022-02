No Mais Você, Gil do Vigor ganha quadro para arranjar um novo amor

Apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu Gil do Vigor ao revelar quadro para ele encontrar um namorado

A apresentadora Ana Maria Braga (72) surpreendeu Gil do Vigor (30) no Mais Você com uma novidade especial para o ex-BBB.

Nesta quinta-feira, 10, após fofocarem sobre o BBB 22, a loira contou para o economista que ele terá a oportunidade de encontrar uma paquera com a ajuda do programa.

Como já sugerido anteriormente por Camilla de Lucas (27) e João Luiz(25), Gil do Vigor terá um quadro para conhecer um pretendente.

"Você tava procurando um love então eu quero propor que você participe, vou lançar agora uma campanha solteiros para o Gil... Topa, Gil?", perguntou a apresentadora.

"Agora estão oficialmente abertas as inscrições solteiros online com Gil do Vigor, os interessados podem se inscrever no site do Mais Você", declarou Ana Maria Braga.

Logo em seguida, o economista tentou fazer um discurso para convocar os pretendentes. "Eu gostaria de convidar quem quer um amor verdadeiro... Vocês, homens maravilhosos deste Brasil, eu sou um homem apaixonado, romântico, canceriano, inteligente... a nossa inflação nunca vai acontecer, a taxa de juros vai estar sempre baixa, comigo o seu PIB o seu investimento vale a pena", brincou Gil do Vigor.

