Eliminado do BBB22, Luciano Estevan fala sobre fama: ''Globo, se quiser me chamar pra uma novela''

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h07

O primeiro eliminado do BBB22, Luciano Estevan (28), participou do Mais Você nesta quarta-feira, 26.

Em conversa com Ana Maria Braga (72), o ex-BBB explicou melhor o seu sonho, que virou até meme, de ser famoso como a cantora Beyoncé(40).

Segundo Luciano Estevan, o desejo de ser famoso surgiu desde pequeno, quando a sua mãe falava-lhe que ele conquistaria a fama.

"Ela falava sempre isso desde pequeno "você vai ser famoso", "você vai ser um astro" sempre levei essa frase ao pé da letra "eu quero ser famoso"... a minha [frase] sempre foi clara desde os 10 anos de idade, quero ser muito, muito rico e muito famoso, acabou que fui expor isso na casa e virou meme...", comentou o dançarino.

Luciano Estevan em busca da fama

Durante o bate-papo, Ana Maria Braga perguntou para Luciano Estevan qual seria o motivo que ele considerava que a frase dele teria causado tanto incomodo na casa e fora do reality.

"Acho que incomodou não pelo fato da palavra fama, mas pelo fato de eu ter certeza do que eu quero, eu olhava no fundo do olho da pessoa, isso às vezes pode assustar, vê que uma pessoa muio bem resolvida tá na frente dela, assusta um pouco", disse sobre declarar com segurança que alcançará a fama na vida.

A apresentadora então questionou como o ex-brother pensa fazer com que o seu sonho se torne realidade.

"Durante minha vida inteira trabalhei três áreas como artista, sou ator, dançarino e modelo e depois quando veio a internet comecei a trabalhar como criador de conteúdo, digital influencer. São 20 anos de caminhada... inclusive, Globo se quiser me chamar pra uma novela", soltou o pedido ao vivo.