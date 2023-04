No 'Mais Você', Cézar se recusa a comer prato servido pela produção: "Indigesto"

Cézar se recusa a comer prato servido pela produção no programa; ele foi convidado do Café da Manhã

Eliminado do BBB23 na última madrugada, o enfermeiro Cézar Black participou nesta sexta-feira, 14, do Café da Manhã com o eliminado do programa Mais Você. Ao vivo, ele foi vítima de uma brincadeira dos apresentadores TalithaMorete e Fabricio Battaglini.

É que logo no início, eles ofereceram um prato inusitado para o brother. "Foram 12 vezes na xepa, rapaz! E para o seu café da manhã ficar melhor, vamos te servir algo. Leva pra ele um pratinho de alface", declarou o apresentador. A "iguaria" foi uma referência à sua amizade controversa com Ricardo Alface.

"Eu não acredito!", disparou ele. "A gente também tem aqui. Vai degustar? Desce esse alface?", insistiu Battaglini. "Não, é indigesto. Vou ficar aqui nas receitinhas", disse ele recusando a verdura e gerando gargalhadas.

Durante o programa, ele então falou sobre a amizade entre os dois. "Minha relação foi muita briga, muita risada, mas ficou sempre nesse clima das discussões. Ele é impulsivo e ele não aceita desaforo. Acho que a gente vai se encontrar muito ainda. Vai ter uma amizade bem legal e gostosa aqui fora".

Fred Nicácio detona o jogo de Amanda no BBB 23

O médico Fred Nicácio detonou o jogo de Amanda no BBB 23, da Globo. A sister é apontada como uma das favoritas do reality show, mas ele discorda disso. Tanto que o rapaz já afirmou que considera Amanda como uma planta.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ele confirmou a sua opinião. "Verdades são para serem ditas. Eu acho que se a gente pensar em jogo, eu queria que alguém me apontasse três jogadas… não, uma que a trouxe para o protagonismo nesse jogo. Ninguém vai saber dizer", disse ele.

E completou: "E por que ela ainda está no programa? Porque existe um fandom enorme. Respeito os fãs dela, acho que cada um tem que torcer para quem quer. Mas existe um fã-clube baseado numa fanfic de um casal que não existe".