No Dia dos Pais nos Estados Unidos, Kim Kardashian elogia Kanye West

Kim Kardashian publicou uma foto de Kanye West com os filhos e rasgou elogios para o rapper

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 17h52

Neste domingo, 19, comemorou-se o Dia dos Pais nos Estados Unidos. Para celebrar a data, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram uma foto do ex-marido Kanye West (44) com os filhos.

“Obrigada por ser o melhor pai para os nossos bebês e ama-los do seu jeito. Feliz Dia dos Pais Ye”, escreveu a Kardashian na legenda da foto publicada nos stories.

A filha de Kris Jenner (66) e do falecido Robert Kardashian também fez uma homenagem ao seu pai e escreveu: “As crianças me perguntaram como eu iria celebrar com você hoje se você está lá no céu. Elas me deram as sugestões mais fofas. Eu sinto saudade e te amo com toda minha alma”.

Kylie Jenner (24) também fez uma homenagem para o pai dos seus filhos, o rapper Travis Scott (31), e publicou em seu Instagram diversas fotos do marido com os filhos.

A matriarca do clã Kardashian Jenner decidiu celebrar o Dia dos Pais postando no Instagram, um compilado de cliques dos pais da família. Entre as fotos estavam Tristan Thompson (33), Kanye West, Robert Kardashian, Travis Barker (46) e Caitlyn Jenner (71) com as filhas Kylie e Kendall.

