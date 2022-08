No Caldeirão, Marcos Mion entrega medo inusitado de Paulo André

Atleta e ex-BBB Paulo André participou do 'Caldeirão', neste sábado, 6, e teve seu medo inusitado revelado por Marcos Mion

Redação Publicado em 06/08/2022, às 18h38

Neste sábado, 6, Paulo André (24) marcou presença no Caldeirão sob o comando de Marcos Mion (43), e teve seu medo inusitado revelado durante o programa.

Marcos Mion revelou que Paulo André tem medo de palhaços, segundo o apresentador, o medo de P.A: "Faz a perna não correr, faz a perna tremer", brincou.

Durante o programa, Paulo André enfrentou o jornalista Thiago Oliveira, no quadro Toque de Caixa, onde os convidados tem que adivinhar o que está sendo tocado por dentro de um caixa. E ao anunciar P.A como convidado, Mion revelou o medo inusitado do atleta.

"Ele não tem medo de competições desde que não apareça nenhum palhaço no meio do caminho, porque aí o medo de infância pode ressurgir e faz a parte não correr, faz a perna tremer", brincou Mion.

Perto de seu aniversário, Paulo André é recebido com bolo por fãs em aeroporto

Nesta quarta-feira, 3, Paulo André (23) compartilhou em seu Instagram cenas de um encontro muito especial. O atleta foi recebido por fãs com uma festa de aniversário no aeroporto. Ao chegar no Rio de Janeiro, em uma viagem que partiu de São Paulo, o ex-BBB foi recebido com muita alegria fãs que o aguardavam com bexigas e um bolo.