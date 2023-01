Nicolas Cage lamenta a morte de ex-mulher Lisa Marie Presley: 'Devastado'

A ex-mulher do ator Nicolas Cage, Lisa Marie Presley, morreu nesta quinta-feira, 12, de parada cardíaca

Após a morte de Lisa Marie Presley de parada cardíaca aos 54 anos, na última quinta-feira, 12, Nicolas Cage (59) deu uma entrevista ao The Hollywood Reporter e falou sobre a tristeza que sentiu com a morte da ex-mulher.

Segundo Cage, "Lisa tinha a melhor risada que já conheci. Ela iluminava qualquer lugar e eu estou devastado", afirmou.

Cage e Lisa se conheceram em 2000, começaram a namorar publicamente em 2001 - um ano após o termino da cantora com seu ex noivo, John Oszajca - e se casaram em 2002. A cerimônia foi feita no 25º aniversário de morte de Elvis Presley (pai de Lisa), no Havaí. Porém, eles terminaram quatro meses depois, e finalizaram o divórcio em 2004.

Lisa foi mãe de Benjamin Keough, que tirou sua própria vida em 2020, aos 27 anos, e também foi mãe da atriz Riley Keough, e dos gêmeos, Harper e Finley.

Cage mencionou o filho falecido do ex-amor: "Eu vejo como um consolo pensar que ela está junto de seu filho Benjamin".

Casamento? Nicolas Cage diz que os dois não deveriam ter se casado

E também abriu o jogo sobre o casamento: "Eu estou triste por isso, porque nós não deveríamos ter nos casado a princípio". Porém, em 2003, o famoso explicou que na época o casamento fazia sentido considerando ambas as famílias famosas dos dois, e que eles tinham uma relação de carinho, só não amorosa.

Nicolas Cage é sobrinho de Francis Ford Coppola, enquanto Lisa é filha de Elvis Presley.