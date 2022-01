Neto detona documentário de Neymar e chama o jogador de "gordo"

No Donos da Bola, o apresentador falou sobre o documentário de Neymar na Netflix

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 18h51

Nesta terça-feira, 25, o documentário 'Neymar: O Caos Perfeito' chegou à Netflix, e o craque Neto (55) falou sobre a série no programa Donos da Bola.

No programa da Band, Neto falou sobre Neymar (29) após citar De Bruyne e Messi: "O Neymar que tá gordo pra caramba que eu vi na Netflix lá. Tá parecendo eu, tá parecendo o João Gordo", disse.

"O Neymar agora fez o negócio da Netflix e parece que ele virou o Coppola. A Netflix acha que tá fazendo filme do Pelé, do Rivellino", continuou as críticas.

Neto ainda revelou que nunca assistiria o documentário: "Essa conversa mole, jamais assistiria, jamais! E que por sinal, tá uma bolinha [...] Por sinal, ninguém gosta do Neymar na França", disparou.

Inclusive, em uma cena do documentário, aparecem outras críticas do apresentador que já mostrou seu descontentamento com Neymar em outras ocasiões.

Fãs do astro do Paris Saint-Germain não gostaram dos comentários ácidos de Neto e dispararam nas redes: "Calado é um poeta" escreveu um torcedor. "Não precisava disso", escreveu outro.

