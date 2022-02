Netflix grava no Nordeste nova série sobre Lampião

Netflix produz nova série de sete episódios sobre a história do Lampião no Nordeste

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 14h10

Uma série inspirada na famosa história do Lampião em breve será destaque no catálogo oficial da Netflix.

Batizada de O Cangaceiro do Futuro, a produção que está sendo gravada no Nordeste do país, mais precisamente no interior do Ceará, está prevista para ser lançada no segundo semestre do ano.

Protagonizado por Edmilson Filho, o seriado ainda terá no elenco nomes como os de Chandelly Braz, Dudu Azevedo, Frank Menezes, Fábio Lago, dentre outros.

Sete episódios

Em sete episódios de meia hora de duração cada um, a série nacional tem autoria do cearense Halder Gomes, também responsável pelo Cine Holliúdy, curta que virou filme e série na telinha da Globo.