Netflix divulga as primeiras foto do Volume 2 de Stranger Things

Volume 2 de Stranger Things ganhou as primeiras imagens e deixou os seguidores mais animados

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 12h28

Nesta terça-feira, 14, a Netflix divulgou as primeiras imagens do volume 2 de Stranger Things e deixou os fãs ainda mais ansiosos.

As imagens dão alguns spoilers sobre a sequência dos episódios que foram lançados no dia 27 de maio. E agora o público precisa esperar até o dia 1º de julho para saber o que vai acontecer com os protagonistas.

Situados em locais diferentes, os personagens terão que descobrir como acabar com o vilão Vecna.

"Ainda bem que a galera tá junta viu?!", disparou uma internauta; "Olha a Nancy com a galera", comentou outra; "Espero que nenhum personagem que eu gosto morra viu dona Netflix", pediu uma terceira.

Recentemente, a Netflix liberou um teaser totalmente sombrio dos próximos dois episódios.

CONFIRA AS PRIMEIRAS IMAGENS DE STRANGER THINGS