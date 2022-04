Netflix anuncia documentário sobre o grupo Racionais MC's

Grupo Racionais MC's ganha documentário da Netflix, que anunciou que a produção será lançada em breve

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 13h53

Tá vindo aí! O grupo Racionais MC's vai ganhar uma produção da Netflix!

A plataforma de streaming confirmou que os rappers terão um documentário, intitulado “A História dos Racionais MC’s”. A trama será contada pelos próprios integrantes, Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock.

Nas redes sociais, a Netflix divulgou a novidade, que vai chegar em breve em seu catálogo.

"Tudo é fase irmão, e essa aqui já dura 30 anos. Meu novo documentário sobre a trajetória do Mano Brown, KL Jay, Ice Blue, Edi Rock e os Racionais MC's, o grupo mais influente do rap racional, chega em breve", disse o perfil oficial da Netflix Brasil.

Produzido por Juliana Vicente, o documentário trará cenas inéditas dos 30 anos de carreira do Racionais MC's, além de entrevistas exclusivas. Ainda não existe previsão exata para lançamento, mas deve estar disponível ainda no ano de 2022.

Mano Brown entrevista Jojo Todynho

Recentemente, Mano Brown trocou experiências com Jojo Todynho (25) sobre como lidar com críticas, ataques e rejeição na carreira em episódio de podcast no Spotify. "Às vezes é gostoso ser odiado, né?”, refletiu o MC. “Eu não vivo com base na opinião dos outros. Eu sempre tive muita personalidade (...) as pessoas têm comigo uma relação de amor e ódio. Elas me amam e me odeiam, veem em mim a frustração delas”, disse a carioca.

Confira o anúncio da Netflix sobre documetário do Racionais MC's: