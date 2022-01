Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada de 'Doces Magnólias'

Netflix lançará no início de fevereiro a segunda temporada da série 'Doces Magnólias'

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 16h43

Para o público que gosta de acompanhar histórias que mesclam romance, drama e muita emoção, a série Doces Magnólias é uma excelente pedida.

Com uma temática que aborda assuntos ligados à família, fé, amor e principalmente, laços de amizade, a atração da Netflix agrada, diverte e ao mesmo tempo, comove.

E para aqueles que já conhecem a saga, a plataforma de streaming renovou a história e a segunda temporada do seriado está prevista para chegar no catálogo no dia 4 de fevereiro.

Com mais 10 episódios repletos de sensibilidade e emoção, as três amigas Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliott) voltam ao ar com novas aventuras em Serenity.

Confira o trailler da segunda temporada!