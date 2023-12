Natuza Nery não quer deixar herança para o filho e explica decisão

Apresentadora da GloboNews, Natuza Nery revela que não pretende deixar uma herança para o seu filho e quer gastar tudo em vida

A apresentadora Natuza Nery, que é do setor político da GloboNews, participou do programa Papo de Segunda, no GNT, e surpreendeu ao contar que não pretende deixar herança para o filho, Liam, de 15 anos. Ela contou que quer gastar todo o seu dinheiro ainda em vida com a educação do filho e sua velhice. Assim, ela incentiva o filho a construir o seu próprio patrimônio com seu trabalho.

"Todo o dinheiro que eu ganhar vou investir na sua educação e gastar em vida. Depois que você for adulto vai cuidar da sua própria vida", afirmou ela.

E completou: "O dinheiro que eu ganhar vai ser uma parte para eu aproveitar e uma parte para cuidar da minha velhice. Não conte com herança".

Atualmente, Natuza é apresentadora da Central GloboNews e do podcast O Assunto. Além disso, ela é comentarista de política da GloboNews e colunista do site G1.

A casa de Natuza Nery

Há pouco tempo, a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, abriu as portas do seu apartamento para o programa Pode Entrar, do GNT, e revelou detalhes da decoração do espaço. O lar dela fica em São Paulo e é dividido por ela com sua mãe, o filho e a cachorrinha.

Os ambientes são decorados com itens que lembram a trajetória profissional e a personalidade da artista, incluindo desejos da época da faculdade, plantas e jogo de xadrez. Inclusive, ela ainda mostrou o ambiente que criou para aparecer ao vivo na TV durante a pandemia e o isolamento social, com a parede de tijolos ao fundo.

Veja as fotos do apartamento da jornalista Natuza Nery: