Nanda Costa exalta Poliana Abritta após participação no 'Fantástico': ''Você é uma inspiração!''

Atriz Nanda Costa presta homenagem e mostra sua admiração pela apresentadora Poliana Abritta após participar do quadro 'Mulheres Fantásticas'

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h11

A atriz Nanda Costa (35) fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a apresentadora Poliana Abritta (46) nas redes sociais!

No programa Fantástico, exibido na noite de domingo, 10, a artista participou do quadro Mulheres Fantásticas, narrando a história da ativista feminista Bertha Lutz (1894 - 1976), conhecida como a maior líder pelos direitos políticos das mulheres brasileiras.

Mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 8 meses, frutos do casamento com a percussionista Lan Lanh (54), ela compartilhou trecho do quadro no Instagram e mostrou sua admiração por Poliana, que é mãe de trigêmeos, Guido, José e Manuela, de 13 anos, do relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho, agradecendo pelo convite.

"Como titubear com um convite de uma mulher que é pura inspiração? Poliana, eu já te admirava antes mesmo de saber que você teve três filhos de uma só vez. Te admirava pelo seu talento e brilhantismo. Depois de acompanhar sua série sobre fertilidade, e conhecer um pouco mais da sua história, virei fã. Mesmo. Você é uma inspiração. Obrigada pelo convite. Uma honra estar junto com tantas mulheres fantásticas. Viva Bertha, Sandra, Maju e Poliana!", celebrou Nanda.

Em seu feed, Poliana também publicou um texto agradecendo pela participação de Nanda no quadro. "Minha admiração só aumenta! Convidamos a @nandacosta pra narrar a história da Bertha Lutz no episódio de #MulheresFantástica que vai ao ar hoje. E ela não titubeou! Achou um tempinho e veio contar a história de outra mulher inspiradora como ela e que lutou pelos nossos direitos! Em todo episódio é assim: um carrossel de mulheres que se unem com o mesmo propósito… inspirar, mudar, avançar, dar luz, voz e reconhecimento a outras. Na sequência das fotos tem a nossa personagem de hoje, @sandra.nalli (!!) e depois quase todas as envolvidas neste episódio: @recorrea @daniocampo @rchiara @lorenabarbier. Assinam essa parceira também @aidaqueiroz @tatihillesheim #RenataLourenço #CesarCoelho @edsongrabrieldarosa e o nosso querido @mhouteiral @showdavida", disse a ruiva.

"Como titubear com um convite de uma mulher que é pura inspiração e referência pra mim! ? Poliana, eu já te admirava antes mesmo de saber que você teve três filhos de uma só vez. Te admirava pelo seu talento, pela profissional maravilhosa que você é. E depois de acompanhar sua serie sobre Fertilidade, conhecer um pouco mais da sua história eu virei fã. Mesmo. Você é mais que uma inspiração. Obrigada pelo convite. Uma honra estar junto com tantas mulheres fantásticas. Viva Bertha, Sandra, Maju e Poliana! Viva nós", disse Nanda dos comentários.

Nanda Costa e Lan Lanh marcam presença em aniversário dos filhos de Fabiula Nascimento

Os atores Fabiula Nascimento (43) e Emilio Dantas (39) comemoraram mais um mês de vida dos filhos gêmeos, Raul e Roque, no sábado, 09! Os papais prepararam uma festinha em casa no sábado, 09, e receberam convidados especiais: as pequenas Kim e Tiê, e as mamães Nanda Costa e Lan Lanh na primeira visita, Andreia Horta (38) e o namorado, Ravel Andrade (28), Emanuelle Araujo (45) e o marido, Nando Diniz (41).

Confira a homenagem de Nanda Costa para Poliana Abritta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)