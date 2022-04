Nanda Costa anuncia volta ao trabalho após licença-maternidade: ''Que alegria poder retornar''

Atriz Nanda Costa retornou ao trabalho 6 meses após o nascimento das herdeiras com Lan Lanh e posou com elenco de 'Cine Holliúdy'

A atriz Nanda Costa (35) está de volta aos trabalhos e em breve estará nas telinhas!

Na segunda-feira, 18, a artista anunciou o retorno aos projetos após a licença-maternidade. As primeiras herdeiras de Nanda, Kim e Tiê, do relacionamento com Lan Lanh (53), nasceram em outubro e estão completando seis meses de vida nesta terça-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, Nanda Costa compartilhou um clique em que aparece ao lado do elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo.

"Minhas filhas vão completar 6 meses amanhã e hoje eu voltei a trabalhar. Que alegria poder retornar, sobre tudo com essa trupe divina e maravilhosa! Obrigada por me receberem com tanto amor e carinho. Valeu Deus", escreveu a famosa ao legendar o post.

Na imagem, Nanda aparece ao lado de atores como Edmilson Filho, Stepan Nercessian, Matheus Nachtergaele, Heloisa Périssé, Lorena Comparato, entre outros.

Nanda Costa parabeniza Lan Lanh após show com Maria Bethânia

Nanda Costa fez questão de prestar uma homenagem à mulher, Lan Lanh, após apresentação da percussionista com Maria Bethânia (75). A atriz exaltou o trabalho da esposa ao lado da 'rainha suprema'. "Foi inesquecível, inexplicável. Bethânia, a rainha suprema, minha voz preferida no mundo no batuque do meu amor. Lan, você zerou o game. Bethânia é o auge e você merece estar exatamente onde está. Foi lindo te ver tão iluminada e potente! Como bem disse meu amigo @thocividanes, "o Circo Voador entrou no Vivo Rio". Sou só orgulho e gratidão. É uma onda viver ao seu lado. Obrigada por nos dar tanta alegria. Te amo", declarou ela.

