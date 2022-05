Namorado de Marco Pigossi comemora conquista do amado

Marco Calvani, namorado de Marco Pigossi celebrou a presença do ator no elenco de nova série

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 19h41

Na última quarta-feira, 11, foi revelado que Marco Pigossi (33) fará parte do elenco de um spin-off da série The Boys.

Em um post no seu Instagram, Pigossi compartilhou a notícia e escreveu na legenda: “Feliz em compartilhar isso com vocês”.

Depois de revelar a novidade, o namorado do ator brasileiro, Marco Calvani (41) reagiu à notícia e celebrou a conquista do amado. “Tão orgulhoso de você”, escreveu o diretor italiano em um story com o print da notícia.

O ator brasileiro vai interpretar o personagem Dr. Cardosa na produção derivada da série de super-heróis da plataforma Amazon Prime Video.

Em novembro de 2021, Marco Pigossi e Calvani assumiram o namoro atrás de uma foto dos dois na praia que foi publicada no Instagram do italiano.

Confira aqui o story de Marco Calvani celebrando a conquista do namorado!