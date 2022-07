Namorado de Larissa Manoela fala sobre a relação e elogia a namorada: "Aberta e carinhosa"

André Luiz Frambach, namorado de Larissa Manoela, rasgou elogios para a atriz e falou sobre o relacionamento

O amor está no ar para Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (21), e no último sábado, 23, em entrevista ao Jornal Extra, o ator falou sobre a relação e aproveitou para rasgar elogios a Larissa.

Durante a entrevista, o ator falou sobre o status atual da relação, segundo ele, estão muito felizes juntos: "Eu e Lari estamos muito felizes, isso é o principal. Ela está na novela das seis, e eu, na das sete. Brincamos que passamos o bastão um para o outro todos os dias. Na vida, quando a gente quer, consegue tudo. Sempre damos um jeito", revelou o ator.

O ator que interpreta Rico em Cara e Coragem, também falou sobre as gravações da novela, e como ele e Larissa conseguem se encontrar mesmo com o caos da rotina, segundo André, eles sempre dão um jeito.

O casal se conheceu nas gravações do filme Modo Avião, da Netflix, e não descartam a possibilidade de entrarem em um projeto juntos: "Temos muita vontade. Ela é uma boa parceira de cena não só com outros atores, mas com a equipe em geral. Todo mundo admira e respeita, ela é aberta, solícita e carinhosa", disse André, rasgando elogios para a amada.

Sempre juntos!

Na última sexta-feira, 22, a atriz Larissa Manoela marcou presença na festa do elenco da novela Além da Ilusão, da Globo, que já está na reta final de exibição. Ela contou com a companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach e os dois posaram abraçadinhos na entrada da festa.