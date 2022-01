Na preparação para viver Tadeu, José Loreto retoma rotina como peão

José Loreto chama atenção da web ao voltar para a rotina de peão para seu personagem, Tadeu, em 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 17h25

Nesta segunda-feira, 24, José Loreto (37) encantou seus seguidores ao compartilhar um registro de sua rotina como peão.

Depois de passar meses morando no Mato Grosso para aprender um pouco sobre a função, o ator retomou suas aulas a apareceu num curral trocando experiências.

“Segunda-feira. Pausa na lida. Peões no mangueiro. Sorrisos e trocas. Gratidão Pelé. Vem Tadeu”, escreveu o galã na legenda da publicação.

Toda essa viagem e mudança no dia a dia são para aperfeiçoar a performance do artista para seu novo personagem, Tadeu, no remake de Pantanal.

Pelos comentários, os fãs o encheram de elogios. “Tá bem incorporado no peão”, disse um. “Animado para te assistir”, confessou outro. “Não vejo a hora de estrear”, declarou mais um.