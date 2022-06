Na música ou na TV: Conheça artistas que ganharam fama após participar de realities

Separamos uma lista com 10 artistas que ganharam fama após sua aparição em realities shows; confira

Você já notou que a porta da fama de muitos artistas e celebridades surgiu através de um reality show? Seja na música, artes cênicas e até apresentadores, o auge da carreira aconteceu apenas com a oportunidade de estar na TV.

De diferentes formatos e em diferentes emissoras, com certeza participar de um reality show é uma vitrine e tanto para quem sonha em alcançar o sucesso. E pensando nisso o podcast da CARAS Brasil separou uma lista com 10 famosos que conquistaram o público após sua participação em reality shows.

Confira abaixo:

Maíra Card – Big Brother Brasil

A coach de emagrecimento, antes de se tornar um sucesso por cuidar da saúde de várias celebridades e virar influenciadora digital, chegou a participou da casa mais vigiada do país. Maíra Cardi participou doBig Brother Brasil 9 (Rede Globo), entrando no reality através da casa de vidro. A coach foi eliminada com 62% dos votos na época. Hoje coleciona mais de 8 milhões de seguidores em suas redes sociais compartilhando dicas de emagrecimento e de sua rotina.

Thiaguinho - Fama

Engana-se quem acha que o cantor ficou conhecido ao ingressar no grupo Exaltasamba. Thiaguinho ganhou notoriedade ao participar do reality show Fama em 2002 (Rede Globo), na época o artista não chegou a ganhar o programa, mas logo em seguida recebeu o convite para ser vocalista do grupo Exaltasamba, onde se tornou um sucesso como artista. A partir de 2012 seguiu carreira solo e hoje é um dos cantores mais renomados da música.

