Na estreia de 'Pantanal', Renato Góes faz declaração para Thaila Ayala: ''Me inspirou''

Ator Renato Góes, protagonista do remake de 'Pantanal', celebrou estreia da novela e prestou homenagem à esposa, Thaila Ayala

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 09h04

O ator Renato Góes (35) comemorou a estreia de Pantanal na noite de segunda-feira, 28, nas redes sociais!

No remake do sucesso da década de 1990, o artista dá vida a uma das fases do personagem Zé Leôncio, também interpretado por Drico Alves e Marcos Palmeira, na trama orginalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi.

Em seu feed do Instagram, Renato aproveitou para fazer uma homenagem para a esposa, Thaila Ayala (35) e agradecer pelo apoio que recebeu da atriz durante o projeto. Ele compartilhou um clique antigo em que ela aparece grávida do primeiro filho do casal, o pequeno Francisco, de quase 4 meses, durante viagem ao Mato Grosso do Sul, acompanhando o marido nas gravações da produção da TV Globo.

"Hoje é um dia especial. Estreia de um trabalho que começou lá em maio do ano passado. Foram 10 meses de muita dedicação ao trabalho mas também de muita devoção à família, à essa nova família que Deus me deu", começou escrevendo.

"A força de Thaila, por tudo que ela passou e passa durante a gravidez e puerpério, me inspirou, me encantou e me faz admirar cada dia mais a mulher que Deus me deu a oportunidade de chamar de esposa e companheira para a vida inteira! Te amo, amo a nossa vida e espero conseguir ser um pouco do pai que eu luto para ser!", se derreteu ainda.

Renato Góes agradece personagem em 'Pantanal'

Renato Góes também compartilhou um clique caracterizado como Zé Leôncio e agradeceu pela oportunidade de viver o personagem no remake. "Zé Leôncio. Dei meu sangue, doei o meu amor. Emprestei o que tenho de melhor e o que tenho de pior em mim. Que seja uma potente jornada! Gratidão mestres!", escreveu o ator.

Thaila Ayala assiste à estreia de 'Pantanal' ao lado de Renato Góes

Thaila Ayala acompanhou o marido, Renato Góes, na exibição do capítulo de estreia de Pantanal, na noite de segunda-feira, 28. "Noite dele!!! Pantanal!!! Todo mundo em frente a TV aí?", disse ela ao posar coladinha com o amado. "Só poderia ser no grude", babou Góes.

Confira a publicação de Renato Góes na estreia de 'Pantanal':

