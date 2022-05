Murilo Salviano é o novo correspondente da TV Globo em Londres: "Muito feliz"

O jornalista Murilo Salviano comemorou a novidade nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 15h07

Murilo Salviano (31) é o novo correspondente da TV Globo em Londres, Inglaterra.

O jornalista, que faz reportagens especiais para o Fantástico, anunciou a novidade em seu perfil no Instagram na tarde desta quinta-feira, 5. Na postagem, ela compartilha uma mensagem que informa: "Murilo Salviano é o novo correspondente da Globo em Londres a partir de agosto."

Na legenda, Murilo falou sobre como está feliz com a notícia. "Muito feliz com essa novidade. Tanta gente pra agradecer! Ano que vem completo dez anos de Globo, onde comecei como estagiário, em Brasília. Tive a sorte (e a honra!) de ser talhado por tantas mãos preciosas... gigantes, de alma e de ofício, que em seus ombros me mostraram horizontes mais distantes. Definitivamente, essa não foi uma estrada solitária", contou.

O jornalista disse aos fãs que em breve dá mais detalhes sobre sua trajetória profissional, pois agora ele aproveitará as férias. "Londres torna essa caminhada ainda mais especial. Um dia conto aqui para vocês o prólogo dessa história -- que está menos para um prólogo e mais para um belo conto, com direito a um divertido reboot. Mas por enquanto, não vou mergulhar nessa prosa por motivos de... férias (uhuuu!). Depois de tantas perdas que enfrentamos nesses últimos meses, é necessário desacelerar e ouvir o silêncio."

Antes de finalizar a postagem, Murilo fez um lindo agradecimento a sua avó. "Mas antes de um último ponto final, não posso deixar de pedir a benção da minha saudosa avó Rute Rosa. Sempre me lembro dela em cada um desses passos. Minha vó não pôde concluir o ensino básico, mas com a ajuda das irmãs aprendeu a ler e a escrever. Era uma entusiasta da Educação, apaixonada por livros, e adorava exibir na sala de sua casa, em Barretos, sua pequena biblioteca. Quando soube que eu havia escolhido o Jornalismo como profissão, ela vibrou, me abraçou, riu largamente, e eu vi nos olhos dela o reflexo do sonho de uma vida inteira. Minha vovó amada, você venceu. Terá agora um neto jornalista... em Londres! Te amo", completou.

