Murilo Huff comete gafe durante participação no programa de Eliana

O cantor Murilo Huff (26) cometeu uma gafe no programa da apresentadora Eliana (48), exibido no último domingo, 14, no SBT.

O artista, pai de Léo (2), fruto do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), estragou uma surpresa no quadro Beleza Renovada, no qual uma participante é escolhida para ganhar uma mudança radical no visual.

Ao fazer um comentário em conversa no palco com a mulher escolhida para a repaginada, Murilo acabou se esquecendo de que a produção ainda não havia revelado a presença surpresa da mãe da participante.

"Eu vi sua mãe ali atrás, ficava o tempo todo...", disse o sertanejo, no momento em que estava elogiando a mulher. Na sequência, ele foi repreendido por Eliana: "Como é que é?", questionou a apresentadora. Huff ficou constrangido ao perceber a gafe, levando uma das mãos ao rosto.

Em seu feed no Instagram, o compositor se divertiu ao compartilhar o momento. "Desculpa, Eliana", pediu ele na legenda da publicação. "Fui no programa da Eliana e estraguei a surpresa", disse Murilo no registro.

Murilo Huff comemora Dia dos Pais

No Dia dos Pais, no domingo, 14, Murilo Huff prestou homenagem ao seu pai e seu herdeiro com Marília Mendonça, o pequeno Léo, com uma linda declaração. "Que eu possa ser como pai pelo menos 1% do que meu pai é pra mim. Que eu possa ser como filho, pelo menos 1% do que o meu filho é pra mim", se derreteu o compositor goiano, que recentemente lançou parceria com a dupla Maiara e Maraisa.

