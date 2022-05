Multishow terá programação especial em homenagem ao Paulo Gustavo

Após um ano do falecimento do comediante Paulo Gustavo, Multishow exibirá programação especial em homenagem ao ator

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 14h05

No próximo dia 4 de maio, data em que a morte do ator e comediante Paulo Gustavo completa 1 ano, o Multishow contará com uma programação especial em homenagem ao artista.

Ao longo de todo o dia, o canal fechado exibirá uma série de atrações que lembrarão do talento, da alegria e dos inúmeros personagens interpretados pelo humorista, como o Valdo, a Dona Hermínia, a Mulher Feia, a Senhora dos Absurdos, dentre vários outros.

A partir das 7 horas da manhã, a emissora transmitirá vídeos gravados pelos familiares e amigos famosos de Paulo Gustavo, que relembrarão histórias e curisidades do ator, caso de Thales Bretas (34), Angélica (48) e Carol Trentini (34).

Maratona de comédia

Por volta das 12:30, será iniciada uma maratona com diversos programas do canal que foram estrelados pelo comediante, como A Vila, Vai que Cola e 220 Volts, com mais de seis horas de duração.

Já às 22h30, vai ao ar o especial Vai que Cola - O grande golpe do Valdo, que destacará ainda mais o malandro vivido por Paulo Gustavo no tradicional programa de comédia da emissora fechada.