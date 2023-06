Mudou muito? Sonia Abrão impressiona ao resgatar clique da juventude

Apresentadora Sonia Abrão surge nostálgica e choca seguidores ao resgatar registro do ‘século passado’

A apresentadora Sonia Abrão protagonizou um momento nostalgia em suas redes sociais nesta quinta-feira, 22. É que a comandante do programa da RedeTV, o ‘A tarde é nossa’, resgatou um clique da juventude para fazer um #TBT. Os seguidores ficaram impressionados com o registro e deixaram muitos elogios nos comentários.

“TBT Modo século passado ativado!”, escreveu a comunicadora brincando na legenda da imagem em que ela aparece mais jovem, com os cabelos cacheados, longos e escuros. Sonia também usava acessórios pesados e uma maquiagem mais carregada, diferente do que ela costuma apostar atualmente.

A comunicadora, que está com 60 anos, ainda elegeu o trecho de uma música da cantora Rita Lee para completar a nostalgia: “Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei. As histórias, os caminhos, o destino que eu mudei”, diz a letra de ‘Minha vida’, usada para representar o passado da apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Os fãs exaltaram a juventude da jornalista nos comentários: “Que foto linda Sonia, parece uma modelo”, disse um seguidor. “Sonia, você sempre foi bonita”, outro se surpreendeu. “Linda foto, bela recordação”, comentou mais um. “O que se passou nessa cabecinha nessa época?”, outro quis saber e Sonia respondeu: “Muita bobagem”, ela brincou.

Formada em jornalismo desde 1985, Sonia Abrão já passou por diversas emissoras e atua na RedeTv desde 2006, opinando sobre os bastidores da televisão e do mundo dos famosos.

Sonia Abrão detona Neymar e diz que ele não escreveu carta de desculpas:

Na última quarta-feira, o jogador de futebol Neymar Jr causou ao assumir publicamente que traiu a namorada grávida, Bruna Biancardi. Foi então que Sonia Abrão reagiu ao vivo no A Tarde é Sua e comentou a carta aberta. A apresentadora detonou a atitude do atleta e acusou o craque de não escrever o texto.