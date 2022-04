Morte de Maria Marruá em 'Pantanal' deixa espectadores em luto: "Lendária"

Na última quinta-feira, 14, foi ao ar a morte de Maria Marruá em Pantanal, e a cena impressionante e a brilhante atuação de Juliana Paes (43) deixou os espectadores chocados.

Na trama, Maria Marruá é morta por um jagunço contratado pela personagem Muda, que vai em busca da família Marruá em busca de vingança.

Maria Marruá vira onça para se proteger, mas acaba não resistindo ao disparo certeiro do jagunço. Em seguida, Juma, interpretada por Alanis Guillen (23) encontra a mãe morta e promete vingança.

E claro, a sequência de cenas fortes deixou a web impressionada, que sofreu o luto pela personagem tão amada.

o twitter assistindo a morte da maria marruá e a juma dizendo que tá sozinha no mundo #pantanal pic.twitter.com/mWBXlPlhnT

Maria Marruá com olhos de onçaaaaa ARREPIADO #pantanal pic.twitter.com/fx6QaQlMZW

Que cena espetacular de Juliana Paes e Erom Cordeiro. E que show dos efeitos sonoros com o rugido da onça baleada. Maria Marruá indo embora sem recuar. SENSACIONAL. #Pantanal pic.twitter.com/YaSddMR2t1

Velho do Rio eu conto com vc para fazer justiça pela Maria Marruá. Vira sucuri e acaba com aquele desgraçado #Pantanalpic.twitter.com/3Nkq4mc6HD