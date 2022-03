Morre William Hurt, vencedor do Oscar, aos 71 anos

Vencedor do Oscar em 1985, ator William Hurt, morre aos 71 anos

Redação Publicado em 13/03/2022, às 19h13

O ator estadunidense William Hurt (1950–2022), vencedor do Oscar, morreu de causas naturais neste final de semana, 12, aos 71 anos.

Seu falecimento foi confirmado por um de seus três filhos, Will Hurt, que não revelou a causa da morte. O artista faleceu em sua casa em Portland, no estado norte-americano de Oregon, nos Estados Unidos.

Até o momento, não há informações sobre o funeral do ator.

Relembre a carreira de William Hurt:

O artista começou em Hollywood no final da década de 1970, ganhando destaque nos elogiados Corpos Ardentes (1981) e Testemunha Fatal (1981).

Após o reconhecimento pelos críticos e pela mídia, ele emplacou uma sequência de quatro indicações ao Oscar com: O Beijo da Mulher-Aranha (1986), Filhos do Silêncio (1987) e Nos Bastidores da Notícia (1988). A última veio por Marcas da Violência (2006).

Na última década, o ator vinha sendo um nome regular no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), aparecendo em O Incrível Hulk, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Viúva Negra.

Sonia Braga se despede de William Hurt:

A atriz e cantora brasileira Sônia Braga (71) usou as redes sociais, na noite deste domingo, 12, para prestar uma pequena homenagem a William Hurt (1950–2022), com quem contracenou em 1985, no filme O Beijo da Mulher-Aranha, vencedor do Oscar.

"Foi um choque e de muita tristeza quando soube que a bela Molina, de O Beijo da Mulher-Aranha, nos deixou hoje. William Hurt, 71, muito jovem", escreveu a artista, ao recordar um clique especial com o ator em uma première.