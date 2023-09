Morre Maria Carmem Barbosa, autora de 'Salsa & Merengue' e 'Sai de Baixo'

Morre Maria Carmem Barbosa, autora de sucessos ao lado do amigo Miguel Falabella; veja

Morreu nesta sexta-feira (22), autora de novelas Maria Carmem Barbosa. A informação foi confirmada pelo g1 com o sobrinho da novelista que escreveu várias novelas e programas de humor. Ela era muito próxima de Miguel Falabella.

Aos 77 anos, Maria Carmem Barbosa morreu na madrugada. Ela estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. De acordo com o sobrinho, ela sofria com o avanço do Alzheimer.Durante a madrugada, ela sofreu uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.

A autora era filha do humorista, jornalista e compositor Haroldo Barbosa. Foi ele quem inspirou a herdeira a entrar na carreira artística e ter apresso pelos núcleos cômicos.

Com Miguel Falabella, ela escreveu as novelas Salsa & Merengue e A Lua Me Disse. Ela também escreveu a novela Lua Cheia de Amor, ao lado de Ricardo Linhares, e colaborou com a trama Olho por Olho, de Antonio Calmon.

Seu maior sucesso foi o seriado Sai de Baixo, criado em 1996. Ela escreveu durante sete anos a produção que imortalizou o quarteto Marisa Orth, Miguel Falabella, Aracy Balabanian e Luis Gustavo.

MIGUEL FALABELLA SE DESPEDE

Em um relato comovente, Miguel Falabella se despediu da autora. "A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas", afirmou ele.

O ator e autor lamentou o avanço rápido do Alzheimer. "Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece!".