Morre Jerry Springer, apresentador considerado o ‘Ratinho dos Estados Unidos’, aos 79 anos

Apresentador e ex-prefeito de cidade norte-americana, Jerry Springer ganhou fama por programa com barracos

Nesta quinta-feira, 27, morreu o famoso apresentador Jerry Springer, icônico personagem da televisão norte-americana, aos 79 anos de idade. Conhecido por conta de seu programa, que levava seu nome e exibia diversos barracos familiares, brigas de amigos e até mesmo testes de paternidade, inspirou diversas adaptações no Brasil, como Ratinho, Márcia Goldschmidt, João Kleber e Christina Rocha.

Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o apresentador travava uma batalha contra um câncer há alguns meses, porém, a doença acabou avançando rapidamente. Jerry Springer deixa uma filha, Katie, fruto de seu relacionamento com Micki Velton.

A morte foi confirmada por um porta-voz da família e amigo pessoal do apresentador, em um comunicado divulgado à imprensa. “A habilidade de Jerry de se conectar com as pessoas era a base de seu sucesso em tudo o que ele fez na vida, seja a política, a televisão ou as brincadeiras com desconhecidos nas ruas que o paravam para pedir uma foto. Ele é insubstituível e sua perda dói imensamente. Mas as lembranças de sua inteligência, seu coração e seu humor vão continuar para sempre”, dizia.

Antes mesmo de se tornar um apresentador tão icônico na televisão, Jerry viveu a carreira política. Começando como conselheiro da campanha à presidência de Robert Kennedy, chegou a ser eleito prefeito da cidade de Cincinnati, onde ficou entre os anos de 1977 e 1978. Desde então, se tornou uma figura controversa, tendo sido expulso da Câmara depois de contratar os serviços de uma acompanhante de luxo.

Já nos anos 1980, Jerry foi contratado pela pequena emissora de televisão WLWT, para atuar como comentarista político no telejornal menos visto da cidade onde foi prefeito. Com falas bastante ácidas e sem rodeios, Springer rapidamente fez com que a audiência do programa fosse às alturas, se tornando o âncora mais popular de Cincinnati. Foi então que, em 1991, estreou seu próprio talk show, que faria com que ele se tornasse um ícone da televisão mundial.

No começo, o programa Jerry Springer tinha uma linha mais política, seguindo o que o apresentador já fazia na emissora. Porém, com a baixa audiência, começou a apostar em pautas mais populares, com a participação de strippers, além de temas como incesto e adultério. Investiu-se também em palavrões, sendo que um estudo do New York Times calculou que cada programa com 43 minutos tinha entre 85 e 130 xingamentos censurados.

Foi então que Jerry conseguiu ultrapassar a audiência da até então imbatível Oprah Winfrey, considerada a rainha das tardes da televisão dos Estados Unidos. Com quase 5 mil edições, ao longo de 27 temporadas, o programa Jerry Springer ficou no ar de setembro de 1991 até 2018. Entre os anos de 2019 e 2022, o famoso comandou o programa Judge Jerry, um tribunal televisivo onde julgava casos de pessoas comuns. Além disso, foi apresentador do America’s Got Talent por duas temporadas, e também comandou o Miss Universo em 2008.