Morre Héctor Bonilla, aos 83 anos, ator que já participou de ‘Chaves’

Ator mexicano Héctor Bonilla tentou a vida política, como Deputado da Assembléia Contistuinte da Cidade do México

Morreu nesta sexta-feira, 25, o ator mexicano Héctor Bonilla (83), aos 83 anos de idade. O artista já atuou no seriado mexicano muito querido pelos brasileiros, “Chaves”. Nele, ele viveu o papel dele mesmo. A notícia foi divulgada pelo Ministério da Cultura do México.

Através de uma postagem no Twitter oficial da secretaria do governo mexicano, eles informaram o falecimento do ator. “O Ministério da Cultura lamenta profundamente o falecimento do ator Héctor Bonilla, formado pela Escola de Arte Cênica da INBAL, é considerado um dos melhores atores do México. Desenvolveu-se no teatro, televisão e cinema, onde participou em filmes como ‘Rojo amanecer’”, escreveram.

Héctor era considerado galã em sua juventude no México. Começou a se tornar conhecido no Brasil quando participou do seriado “Chaves”. No episódio em que participou, ele visita a vila e deixa as mulheres apaixonadas, e os homens, enciumados.

Ele ainda não havia parado de atuar, mesmo com mais de 80 anos. Seus últimos trabalhos são do ano de 2021, com os filmes "Una Navidad no Tan Padre", uma sequência da Netflix do filme "Un Padre no Tan Padre", de 2016, também com Héctor no papel principal.

Pela televisão, Héctor Bonilla fez sua estreia na novela "La Casa de las Fieras", de 19766. Além disso, participou de novelas como Viviana, Em Busca do Amor (Viviana, 1978) e Rosa Selvagem (Rosa Salvaje, 1987), ambas exibidas no Brasil, pelo SBT. O ator também já foi indicado diversas vezes à prêmios por suas atuações e trabalhos.