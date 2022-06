Monique Alfradique relembra bastidores de sua participação em 'A Dona do Pedaço': ''Que saudade!''

Monique Alfradique aproveitou o clima de TBT para lembrar da personagem que fez em A Dona do Pedaço, em 2019

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 17h04

Nesta quinta-feira, 30, Monique Alfradique (36) entrou em clima de TBT e lembrou da participação que fez em A Dona do Pedaço, em 2019.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece nos bastidores da trama, mostrando um pouco da sua rotina na época, sempre caracterizada como a sua personagem. Ela ainda exibiu alguns registros com Rainer Cadete (34), que teve uma grande parceria com ela no trabalho.

Na legenda, ela falou com carinho da época: "TBT da Yohana, a policial da Dona do Pedaço, novela de Walcyr Carrasco. Que saudade! Quem acompanhava?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Um show sempre!", escreveu outro. "Yohana rainha daquela delegacia", falou um terceiro.

Rainer também não perdeu tempo e se derreteu pela amiga: "Amo mais que chocolate".

Confira os cliques que Monique Alfradique publicou ao lembrar de sua participação em A Dona do Pedaço: